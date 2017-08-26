Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti’: Yazar Muzaffer İzgü hayatını kaybetti

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

 

Türk edebiyatına sayısız eser kazandıran 84 yaşındaki yazar Muzaffer İzgü hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

İzgü, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Ağustos 2016’da kaldırılmıştı. Usta yazar, kanser olduğunu öğrendikten sonra evine dönmek istemiş ve tedaviyi kabul etmemişti.

Reklam

AA’nın haberine göre, hayatını kaybeden İzgü’nün cenaze törenine ilişkin bilginin ailesi tarafından daha sonra verileceği belirtildi.

‘Doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti’

İzgü, daha önce verdiği bir röportajda, öldükten sonra “Muzaffer İzgü doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti” denilmesini istemişti.

Adana’da 29 Ekim 1933’de doğan İzgü, birçok okulda öğretmenlik yaptı.

İlk yazıları 1959’da Aydın’da çıkan Hüraydın gazetesine yayınlanan İzgü’nün Akbaba dergisinde öyküler, Milliyet ve Akşam gazetelerinde röportajları yayınlandı.

İzgü’nün ilk kitabı ‘Gecekondu’, 1970’da Remzi Kitabevi’nden çıkarken, İzgü’nün birçoğu çocuk kitabı olmak üzere 100’ün üzerinde eseri yayınlandı.

Hastaneye kaldırılan yazar Muzaffer İzgü: Artık hayal kurmuyorum, yoksa yazmam gerek

Hastaneye kaldırılan yazar Muzaffer İzgü: Güzel haber vermeyi isterim ama veremiyorum

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...