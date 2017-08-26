‘Doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti’: Yazar Muzaffer İzgü hayatını kaybetti

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Türk edebiyatına sayısız eser kazandıran 84 yaşındaki yazar Muzaffer İzgü hayatını kaybetti.

İzgü, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Ağustos 2016’da kaldırılmıştı. Usta yazar, kanser olduğunu öğrendikten sonra evine dönmek istemiş ve tedaviyi kabul etmemişti.

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AA’nın haberine göre, hayatını kaybeden İzgü’nün cenaze törenine ilişkin bilginin ailesi tarafından daha sonra verileceği belirtildi.

‘Doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti’

İzgü, daha önce verdiği bir röportajda, öldükten sonra “Muzaffer İzgü doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti” denilmesini istemişti.

Adana’da 29 Ekim 1933’de doğan İzgü, birçok okulda öğretmenlik yaptı.

İlk yazıları 1959’da Aydın’da çıkan Hüraydın gazetesine yayınlanan İzgü’nün Akbaba dergisinde öyküler, Milliyet ve Akşam gazetelerinde röportajları yayınlandı.

İzgü’nün ilk kitabı ‘Gecekondu’, 1970’da Remzi Kitabevi’nden çıkarken, İzgü’nün birçoğu çocuk kitabı olmak üzere 100’ün üzerinde eseri yayınlandı.