Doğaya tehdit: Manisa’da kamyon devrildi, 27 ton asit çevreye yayıldı

Manisa’da nikel madenine asit taşıyan kamyonun devrilmesiyle çevreye yayılan 27 ton asit, doğal yaşamı tehdit ediyor.

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre Zorlu Holding’in Gördes ilçesindeki nikel madenine sülfirik asit taşıyan tanker devrildi, 27 ton malzeme çevreye yayıldı.

Çevre Mühendisleri İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, asitlerin nerede ne kadar yayıldığını bilmediklerini, bunun haritaların incelenmesinin ardından netleşeceğini kaydetti.

Madenin sorumluluğu kabul etmediğini aktaran Kınay, “(Maden) Suçu nakliye firmasına atıyor, ‘Kapıdan çıktıktan sonra bizim sorumluluğumuzda değil’ diyor” diye konuştu.

Muhtarın isyanı

Gördes Çevre Derneği üyelerinden Hasan Türkel, bir sene içinde beş kez kaza olduğunu, bunun rutine döndüğünü belirterek, yolun düzgün olduğunu söyledi.

Kazanın yaşandığı vadinin sonunda Başlamış barajı çalışmalarının sürdüğünü, bölgede 2 binin üzerinde hayvanın asit dökülen derelerden su içtiğini belirten Türkel, Pekmezci Köyü muhtarının “Şimdi ne yapacağız, hayvanlarımızı nerede sulayacağız, yeraltı sularımız kirlenirse ne olacak” dediğini kaydetti.

Nefes sorunları yaşanıyor

Kazanın ardında yörede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Türkel şöyle devam etti: “Kaza Akhisar’dan sonra 22’nci kilometrede olmuş. Gazeteci Vedat Özel kaza olduğu yerdeydi. Onunla telefonla konuşurken başının döndüğünü söyledi. Hala asit sisi var orada ve yakınlarındakilerin nefes sorunları yaşaması çok normal. Sadece kireç dökmüşler yola önlem olarak.”