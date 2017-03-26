Doğaya sahip çıkamıyoruz: Türkiye’nin sadece yüzde 7’si koruma altında

RIFAT DOĞAN

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Sualtı Araştırmaları Derneği ve Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak düzenlediği “Korunan Alanlar Mevzuatı ve SİT Alanları Yeni Düzenlemeleri” panelinde bakanlığın SİT alanları ile ilgili son çalışması masaya yatırıldı.

İzmir Alsancak’da bulunan Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen panele Muğla Çevre Platformu’ndan Faruk Şahin, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ümit Erdem (moderatör), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kıyı Alanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Tuncay Kuleli, Global Environment Facility (GEF) Küçük Destek Programı Türkiye Koordinatörü Gökmen Argun, Sualtı Araştırmaları Derneği eski başkanı Cem Orkun Kıraç ve Magma Dergisi’nden Süreyya İsfendiyaroğlu katıldı.

‘Kıyı turizminin Türkiye ekonomisine katkısı yüzde 60’

Panelde ilk konuşmayı yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kıyı Alanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Tuncay Kuleli, Türkiye’nin bir kıyı ülkesi olduğunu belirterek sanayileşme ve kentleşmeden artan nüfus yoğunluğundan kıyıların da etkilendiğini kaydetti.

Kıyı turizminin Türkiye ekonomisindeki yerine dikkat çeken Kuleli, “Gayri safi milli hasıla içindeki payı yüzde 60” dedi.

‘Bakanlık 2. derece SİT alanlarını SİT olmaktan çıkardı’

MUÇEP üyesi Faruk Şahin, bakanlığın yeni çalışmasında 1’nci derece SİT alanlarının bir anda 3’üncü dereceye, 2’nci derece SİT alanlarının ise SİT dışına çıkarıldığını belirterek, bunun nasıl bir çalışma sonucu yapıldığına dair bir açıklamanın bulunmadığını söyledi.

“4976 hektar alan eskiden 1. Derece doğal sit alanıyken şimdi sürdürülebilir koruma alanına dönüştürüldü” diyen Şahin, eskiden buralara dokunulmazken, bakanlığın yeni çalışmasıyla buraya yapılaşma izni getirildiğini ifade etti.

Şahin sözlerinin devamında çeşitli derecelerden 12 bin hektar alanın ise SİT alanı dışına çıkarıldığına dikkat çekti.

‘Çalışma imar affı niteliğinde’

Bakanlığın çalışmasının bir tür imar affı olduğunu dile getiren Şahin, bazı alanlarda yapılan çalışmaların ‘adrese teslim’ çalışmalar olduğunu, eskiden tahsis konusu olmuş, imara açılmış ancak tepki sonucu geri çekilen kararların bu yeni çalışmayla yeniden canlandığını ifade etti.

Şahin, bilimsel verilerin yok sayıldığını ve yereldeki uzmanlara konunun sorulmadığını dile getirerek çalışmanın bu haliyle şeffaf olmadığını kaydetti.

‘Türkiye bitki türü çeşitliliği açısından Avrupa ile yarışıyor’

Magma Dergisi’nden Süreyya İsfendiyaroğlu da Türkiye’nin bitki çeşitliliği ve zenginliğine dikkat çektiği konuşmasında Avrupa’da 12 bin, Türkiye’de 9 bin 300 bitki türü bulunduğunu, bu sayıyla Türkiye’nin neredeyse Avrupa kıtası kadar bitki türüne ev sahipliği yaptığını aktardı.

Koruma-kullanma dengesinin doğru işletilmesi halinde bu zengin bitki örtüsünün kaybolmayacağına işaret eden İsfendiyaroğlu, bu denge sayesinde hem canlı türlerinin hem de insanların bir arada yaşayabileceğini ifade etti.

Karaburun’da RES nedenleriyle yaşam alanlarının parçalandığını bunun sonucunda canlı yaşamının azaldığına ve yerel popülasyonların yok olmasına neden olduğunu dile getiren İsfendiyaroğlu, aynı şekilde Foça kıyılarında yapılaşma nedeniyle sırtlanların yaşam alanlarının işgal edildiğini ve sırtlanların bu nedenle oradan kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.

‘Türkiye’de korunan alanların oranı sadece yüzde 7’

(GEF) Küçük Destek Programı Türkiye Koordinatörü Gökmen Argun, Türkiye’de çıkarılan yönetmeliklerin korunan alanları azaltmak üzere kurgulandığını belirterek, doğa koruma konusunda Birleşmiş Milletler’den başlayarak dünyanın yalan söylediğini savundu.

Argun, korunan alanlar konusunda söz veren birçok ülkenin sözlerini tutmadığını ifade etti.

Dünyanın bazı ülkelerinde yüzde 40 oranına varan korunan alanların Türkiye’de yüzde 7 olduğunu belirten Argun, korunan alanlarla ilgili yönetmelik ve mevzuat değişikliklerinin yüzde 17’ye çıkarılması hedefiyle yapılması halinde muazzam bir kaybın önüne de geçileceğini söyledi.

İşin sadece bu alanların ‘korunan alan’ ilanıyla bitmediğini ve verilen sözlerin tutulması gerektiğini belirten Argun, “Yüzde 17 hedefine ulaşılması için her türlü çabanın gösterilmesi, mevzuatta değişiklik yapılıyorsa bu oran için yapılması lazım” dedi.

Koruma-kullanma dengesi kavramının yeni moda olduğunu ve yetkililerin şimdi bunun arkasında sığındıklarını belirten Sualtı Araştırmaları Derneği eski Başkanı Cem Orkun Kıraç da “Siz onu öyle bir tahteravalli haline getirirsiniz ki, tahteravallinin bir yanı ağır basar ve bu denge de kalmaz” dedi.

Bakanlığın son çalışmasıyla ellerinde kalan son kıyıların da kayıp gideceğine dikkat çeken Kıraç, buna izin vermeyeceklerini ifade etti. Kıraç, karar vericilerle bakanlıkla görüşerek, diyalog kanalları geliştirerek bu çalışmayı durduracaklarına inandıklarını dile getirdi.

Bakanlık yetkilisi: Kıyıların yapılaşmasına izin vermeyeceğiz

Panelin kapanış konuşmasını yapan Sualtı Araştırmaları Derneği Başkanı Ozan Veryeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy ile yaptıkları görüşmeyi aktardı.

Veryeli, durumu Tekinsoy’a aktardıklarında yapılan yanlışların onun tarafından da görüldüğünü ifade ederek “Böyle saçma şey mi olur?” şeklinde sert tepki gösterdiğini ayrıca ‘bu çalışmaların bir emlak firmasına verilmiş olmasının kabul edilemez olduğunu’ söylediğini dile getirdi. Tekinsoy ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Veryeli, Tekinsoy’un kendisine “Kıyıların yapılaşmasına izin vermeyeceğiz, Bakan da bu paftaları onaylamayacak” şeklinde bilgi verdiğini de aktardı.

Panel soru-cevaplarla sonu erdi.