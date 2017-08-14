Doğasever çiftin öldürülmesinin ardından: Finike’de bir mermer ocağı daha kapatıldı

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Antalya’nın Finike ilçesinde taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’nun öldürülmesinin ardından çiftin hedefindeki bir mermer ocağı daha kapatıldı.

Büyüknohutçu çifti, 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası’ndaki dağ evlerinde öldürülmüştü

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Çift, asırlık sedir ve çam ağaçlarının da bulunduğu Alacadağ, Gökçeyaka, Kızılcık ve Adala gibi bölgelerdeki taş ve mermer ocaklarına karşı bölge halkının da desteğiyle yaklaşık altı yıldır hukuki mücadele sürdürüyordu.

Alacadağ Kızılcık Yaylası’nda bir mermer ocağına valilikçe verilen ‘ÇED gerekli değildir’ raporu ve maden arama izin belgesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle bölge sakinleriyle açtığı davayı kazanan Büyüknohutçu çifti, Bartu Mermer firmasına ait ocağı kapattırmıştı.

Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun öldürülmeden önce sözcülüğünü yaptığı Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER), ruhsatsız faaliyet gösteren başka bir mermer ocağını daha kapattırdı.

TORAÇDER, Büyüknohutçu çifti öldürülmeden yaklaşık bir yıl önce, ruhsat süresi dolduğu halde çalışmaya devam eden Bahçeci Mermer firmasına ait mermer ocağının kapatılması için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. 2015 yılında dolan ve izin süreleri uzatılmayan mermer ocağının, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün izin iptal kararına rağmen faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi.

BİMER’e yapılan şikayette, Maden Kanunu 7’nci maddesine aykırı olduğu için ocağın kapatılması istendi. Şikayet üzerine Bahçeci Mermer’in Alacadağ’daki ocağındaki faaliyeti bu hafta itibariyle durduruldu.

Ne olmuştu?

Finike’de 9 Mayıs Salı günü yaşadıkları dağ evinde 61 yaşındaki Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu öldürülmüş halde bulundu.

Cinayetle ilgili bölgeye yeni taşınmış 31 yaşındaki Ali Yamuç gözaltına alındı ve cinayeti itiraf ederek tutuklandı.

Yamuç’un eşi Fatma Yamuç da bir hafta sonra cinayete iştirak suçlamasıyla tutuklandı.

Bu süreçte katil zanlısı Ali Yamuç, ilk ifadesinde hırsızlık amacıyla eve girdiği ve cinayeti işlediğini belirtirken, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde ise bir mermer ocağının 50 bin TL para karşılığında azmettirici olduğunu anlattı.

Ali Yamuç’a ait olduğu ve cezaevinde yazıldığı öne sürülen bir mektupta ise katil zanlısı bir başka mermer ocağı firması sahibine hitaben cinayet karşılığında kendisine söz verilen 100 bin TL’nin ödenmesini istedi.