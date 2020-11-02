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Yaramazlara biraz batar!

Doğanlar Apartmanı eski yöneticisi: Raporda ‘Binayı boşaltın’ deniyordu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, belediye tarafından çürük raporu verildiği ortaya çıkan Doğanlar Apartmanı’nın eski yöneticisi Mine Serin, konu hakkında daire sakinlerinin anlaşmazlığa düşmesi sebebiyle görevini bıraktığını söyledi.

Fotoğraf: Nevzat Çapalov

Depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı için 2012 ve 2018’de yapılan analizlerde ‘çürük raporu’ verildiği belirtilmiş, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum böyle bir raporun kayıtlarında olmadığını söylemişti.

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DHA’ya konuşan Serin, şunları söyledi: “Raporda zeminde 3. derece sıvılaşma olduğu söylendi. ‘Bu binayı boşaltın ve başka kurumlara konuyla ilgili başvurun’ ifadesi de vardı. Ben de tekrar toplantı yaptım. Toplantıda birinci katta oturan öğretim görevlisi Tahir beyin konu hakkında bilgisi olan arkadaşı geldi. Ancak bize menfaatimiz olduğunu söyleyerek iftira atıldı. Yapılan baskılar neticesinde görevi bıraktım. Apartman sakinleri sıvılaşmayı kabul etmeyerek her yerde olduğunu iddia ettiler. Ben de vebale girmeyeceğimi söyledim ve yöneticiliği bıraktım.” 

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