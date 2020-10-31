Doğanlar Apartmanı enkazındaki anne ve dört çocuğuyla iletişime geçildi

İzmir’deki depremin ardından arama kurtarma ekipleri, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne ve dört çocuğuyla iletişim kurdu.

Fotoğraf: Nevzat Çapalov (Temsili)

Doğanlar Apartmanı’ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 7.00 civarında 3. kat seviyesinde ses tespit etti.

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Enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek’le iletişme geçen ekipler, Perinçek’in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek’le (3) beraber olduğunu öğrendi.

Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.