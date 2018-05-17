Doğan’ın medya grubu, resmen Demirören’in

Doğan Holding’e ait dev medya grubu, resmen Demirören Holding’e devredildi.

Doğan Holding, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu toplamda 916 milyon dolara iktidara yakın Demirören Holding’e satmıştı.

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Rekabet Kurumu da geçen günlerde satışa onay verdiğini duyurmuştu.

Demirören devri resmen başladı

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasına göre iki grup arasında medya şirketlerinin devri bugün gerçekleşti.

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Açıklamada satış bedelinin tam ve nakit olarak Doğan’ın hesabına yatırıldığı belirtildi.

‘En tepe’ye üç yeni isim

Öte yandan Doğan Gazetecilik ve Hürriyet Gazetecilik şirketlerinin yönetim kurulunda da değişikliğe gidildi.

Şirketin yine KAP’a gönderdiği açıklama göre Vuslat Sabacı istifa etti, Sabancı’nın yerine Mehmet Soysal getirildi.

Yönetim kurulu üyesi Béatrice de Clermont Tonnerre’in yerine Uğur Nabi Yalçın; Kai Georg Diekmann’ın yerine de Oktay Demir getirildi.

Yeni üç ismin, şirketin ilk genel kurulunda yönetimin onayına sunulacağı bildirildi.