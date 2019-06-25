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Yaramazlara biraz batar!

Doğan’ın enerji şirketi kredilerini yeniden yapılandırdı

Doğan Holding dolaylı iştiraki Boyabat Elektrik Üretim’in mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik kredi tadil sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Doğan Holding dün akşam KAP’a yaptığı açıklamada, yüzde 100 paya sahip olduğu Doğan Enerji’nin ve Doğan Enerji’nin sermayesinde yüzde 33 paya sahip olduğu iş ortaklığı Boyabat Elektrik’in de içinde olduğu taraflar ve bankalar arasında Boyabat’ın mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması konusundaki sözleşmenin imzalarının tamamlandığı belirtildi.

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Açıklamaya göre, refinansman iki yılı ana para ödemesiz, iki yıldan sonra Boyabat’taki fazla nakdin çekilmesi mekanizması dahilinde yıllık 2 milyon dolar ana para ödemeli ve toplam 7 yıl vadeli olarak belirlendi.

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