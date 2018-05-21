Doğanın dengesi bozuldu: Aydın’a göç eden leylek sayısında düşüş var

Aydın’da sulak alanların azalması nedeniyle, bölgede doğal dengenin sağlanmasına yardımcı olan leylek sayısının da düştüğü bildirildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü görevlileri, Aşağı Menderes havzasında, 2009’dan beri bölgede leylek sayımı ve halkalama yapıyor.

Reklam

Bu yıl da çalışmalar başladı. Görevliler, tüm yavruların yumurtadan çıktıklarını belirledi.

Sayı azaldı

EKODSOD Başkanı Bahattin Sürücü, yaz göçmeni leyleklerin kışı geçirdikleri bölgeden Türkiye’ye mart ayında gelerek üremelerini gerçekleştirdiklerini, havzadaki tüm yuvalarda yavruların yumurtalardan çıkarak hızla büyüdüklerini söyledi.

Reklam

Sayımda 260 leylek tespit ettiklerini belirten Sürücü, gelecek yıl inceledikleri bölgeyi büyüteceklerini, tüm kenti dahil edeceklerini ifade etti.

EKODSOD başkanı, “Önceki yıllara göre, her yıl ilave edilen yuva alanları olmasına rağmen sayılarda düşüş olduğunu tespit ettik. Bunun nedeninin sulak alanların her yıl giderek daha da azalması, zirai ilaçların çoğalması olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

Çiftçilere katkısı var

Sürücü, leyleklerin ve diğer su kuşlarının temel beslenme alanı olan sulak alanların azalması, gereken önemin gösterilmemesi ve zirai ilaç kullanımının artması bölgedeki doğal dengeyi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Sürücü şu bilgileri verdi: “Bir leylek ailesi, bir üreme döneminde binlerce böcek, çekirge, yüzlerce kurbağa, balık, fare, sıçan, yılan, danaburnu ve benzeri tarım zararlısı olarak kabul gören sayısız canlı türüyle beslenmektedir. Tarımla uğraşan yöre insanları çiftlerini sürerken, traktörlerinin arkasında leylekler gezinir. Toprağın kazılmasıyla birlikte tarım zararlıları meydana çıkar ve leylekler de bunları yer. Zirai ilaç kullanımının azalmasına yol açarlar ve doğal dengeye katkıları olur.”