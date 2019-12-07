Doğan Holding yatırım bankasında başlangıç sermayesini artırdı

Doğan Şirketler Grubu Holding D Yatırım Bankası’nın başlangıç sermayesinin 150 milyon liradan 200 milyon liraya yükseltildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Doğan Holding, sermayesinde yüzde 99.99 paya sahip olacağı D Yatırım Bankası’nın 150 milyon lira başlangıç sermayesi ile kuruluşuna izin almak için BDDK’ya başvurduğunu eylül ayında açıklamıştı.

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Doğan Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, bankanın başlangıç sermayesinin 200 milyon liraya revize edildiği, holdingin kurucu ortak sıfatıyla 199.99 milyon lira tutarında sermaye payı olacağı ifade edildi.