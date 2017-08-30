Doğan Holding, Cem Küçük ve Fuat Uğur’a dava açıyor

Onursal başkanlığını Aydın Doğan’ın yaptığı Doğan Holding, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ile Fuat Uğur’a dava açacak.

Türkiye gazetesinde bugün bir yazı kaleme alan Cem Küçük, Doğan Holding’in patronu Aydın Doğan’ın hissedarlarını bir arazi daha az paraya sattığını söyleyerek dolandırdığını iddia etti.

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Doğan’ın “Böyle bir olay yaşanmadı” demediğini öne süren Küçük, özetle şunları kaydetti: “Hürriyet Gazetecilik halka açık bir şirkettir ve kanunda çok açıkça yazmaktadır ki, hissedarlar dolandırıldığı an o şirkete kayyum atanır ve TMSF’ye geçer. O konuda bazı resmî belgeleri de yakında yayınlayacağım. Ayrıca o şirketin o suç olan imzayı atan yönetim kurulu da belli. Kısacası DEVLET karar verdiği an Hürriyet gazetesine kayyum atanması ve Doğan Holding’in Boydak Holding hâline gelişi bir dakikalık iştir. Sadece 1 dakika… Öte yandan adaletin geciktirilmesi de asla doğru değildir. Çünkü adalet, DEVLET kavramının temelidir.”

Küçük’le TGRT Haber’de program yapan Fuat Uğur da hem televizyondan hem de sosyal medya hesabından Doğan’a ilişkin birçok iddiayı dile getirdi.

Günler sonra sessizliğini bozan Doğan Holding, ikiliye dava açacaklarını duyurdu.

Açıklamada şöyle dendi: “Doğan Holding olarak Cem Küçük ve Fuat Uğur’un yazılı, görsel ve sosyal medyada sürdürdükleri iftiraları karşılıksız bırakmayacağız. Adli tatil sonrasında, ilk iş gününde haklarında dava açılacaktır.”