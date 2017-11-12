Doğan Hızlan: Genç kuşak, Atatürk şiiri yazmayı gereksiz mi buluyor?

Medyada Atatürk konusunda yapılan programlarda onun için yazılmış şiirlerden tek dizeye bile rastlayamazsınız. Gerek gazetelerde gerek televizyonlarda bu şiir sessizliğini anlayamıyorum.

Acaba akılcı Atatürk anlayışı duygusal yanları törpüledi mi?

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Eski kuşak şairlerinin hemen hemen hepsinin O’nunla ilgili bir şiiri vardır, belli bir dönemden sonra, özellikle genç kuşak Atatürk şiiri yazmıyor.

Genç kuşak, yaşamadığı bir dönemin şiirini yazmayı gereksiz mi buluyor? İnternette taradım, elliye yakın antoloji gözüküyor. Genç kuşaktan da birçok yazar, şair, denemeci bir antoloji yapmış.

Yazılmasından çok 10 Kasım’da okunmamasından yakınıyorum.

Öğretmen arkadaşlardan edindiğim bilgiler, okullardaki anma günlerinde şiirler okunuyormuş.

Edebiyat-toplum-siyaset üçgenindeki anlayışlar, edebiyatı belirleyici öğeler arasında yer alıyor.

Belki de bu tür şiirler artık yazılmıyor.

Doğan Hızlan’ın yazısı