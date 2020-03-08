Diken

Yaramazlara biraz batar!

Doğan Hızlan: Beethoven yılına özel seçkiler

Beethoven’ın doğumunun 250. yılında Türkiye’de de konserler veriliyor.

Yurtdışında birçok ülkede Beethoven’ın bestelerini dinledim. Belleğimde kalan konserlerden biri de daha iki Almanya birleşmemişken Berlin Filarmoni’nin salonunda Riccardo Muti’nin yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası’ndan 7. Senfoni’yi dinlemiştim.

Reklam

Önemli bir açılış gecesiydi, dört Berlin’in de temsilcileri konserin ön sırasındaydılar. Anımsadığım, İngiliz askeri yetkilisinin üniforma ile gelmesiydi.

Aziz dostum Şefik Yüksel, Beethoven Yılı’nda İdil Biret’in konser listesini gönderdi, ben de dinleyicilerimin program yapabilmesi için yazıma aldım.

Doğan Hızlan’ın yazısı

SON HABERLER

Kumpasta ikinci perde: 9 soruda Odatv operasyonu

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç Libya’da ölen MİT ajanının daha önce TBMM’de duyurulmuş kimliğini açıkladıkları gerekçesiyle tutuklandı. Savcılık, 2011’de ‘Fethullahçı yapının’ sonradan ‘kumpas’ diye nitelendirilecek operasyonuyla 19 ay tutuklu kalan Terkoğlu ve Pehlivan’ı, haberde kullanılan asker fotoğrafının sızdırılmasıyla ilişkilerdirdi.

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, lise ve meslek lisesi açacak

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde, annelerinin yanında kalan çocuklar için kreş ve anaokulu, hükümlü ve tutuklu çocuk ve gençler için ise lise ve meslek lisesi açacak. Açık ortaokul ve lise öğrencisi tutuklu ve hükümlülere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...