Doğalgaza yüzde bir zam

Doğalgazda konut, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone grupları için nisan ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde bir artışa gidildi.

Fotoğraf: pixabay

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

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Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, martta geçerli olan tarifeye göre yüzde bir artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1302 lira 475 kuruş, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1456 lira 845 kuruş olarak belirlendi.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.