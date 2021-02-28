Doğalgaza yüzde bir zam

Doğalgazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde bir zam yapıldı.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

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Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde bir artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1442 lira olarak belirlendi.