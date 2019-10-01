Doğalgaz ithalatı temmuzda yüzde 10.4 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verilerine göre Türkiye’nin doğalgaz ithalatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10.4 azalarak 3 milyar 258 milyon metreküpe geriledi.

Fotoğraf: Reuters

EPDK’nın ‘2019 Temmuz Ayı Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu’nda toplam ithalatın 2 milyar 685 milyon metreküpünün boru hatlarıyla, 573 milyon metreküpünün de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.

Reklam

En fazla doğalgaz Rusya’dan alındı

Temmuz ayında en fazla doğalgaz 1 milyar 178 milyon metreküple Rusya’dan alındı. Rusya’yı 900 milyon metreküple Azerbaycan ve 606 milyon metreküple Cezayir izledi.

İthalatın kalan kısmı Cezayir ve Katar’dan yapıldı.

Stoklarda yüzde 28, tüketimde 23’lük düşüş

Geçen sene temmuz ayında 3 milyar 191 milyon metreküp olan doğalgaz stok miktarı, bu sene temmuza ayında yüzde 28 azalarak 2 milyar 286 milyon metreküpe geriledi.

Reklam

Doğalgaz tüketimi ise yüzde 23’lük azalışla 2 milyar 821 milyon metreküp olarak kaydedildi.

En fazla doğalgaz tüketimi 1 milyar 38 milyon metreküple elektrik santrallerinde gerçekleşirken, ikinci sırada ise 291 milyon metreküple organize sanayi bölgeleri bulunuyor. Tüketimin kalan kısmı ise konutlar, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi yüzde 1.2, elektrik santrallerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 45.9 azaldı.