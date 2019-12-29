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Yaramazlara biraz batar!

Doğalgaz abonelik bedeline zam: Yeni yıl itibarıyla 656 lira

Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından bu sene 594 lira alınan abone bağlantı bedeli, 1 Ocak 2020’den itibaren 656 lira 70 kuruş olacak.

Fotoğraf: Reuters

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Düzenlemeye göre dağıtım şirketlerinin yeni yılda uygulayacağı abone bağlantı bedeli 656 lira 70 kuruş olurken, kombi için geçerli güvence bedeli 563 lira 90 kuruş, konutlardaki doğalgaz sobası için geçerli güvence bedeli 503 lira ve ön ödemeli sayaç değişim bedeli de 268 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Güvence birim bedellerinde de zam yapıldı. Buna göre ücretler sanayi ve ticarethane abone grubu için 93 lira 70 kuruş, mesken aboneleri için 33 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 16 lira 50 kuruş ve tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer aboneler için 44 lira 50 kuruşa yükseldi.

Elektrik kesme-bağlama 189 lira

Elektrik kesme-bağlama bedelleri ise alçak gerilim için 37 lira 30 kuruş, orta gerilim için ise 189 lira 80 kuruş olarak kararlaştırıldı.

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Kurulum ve proje onay bedellerinde de değişiklikler yapıldı. Yeni yılda 10 kilovat ve altı çatı ve cephe güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay bedeli 126 lira 90 kuruş, proje kabul bedeli ise 168 lira 10 kuruş oldu.

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