Doğal koruma alanı: Güney Afrika’da kaçak gergedan avcılarını aslanlar yedi

Güney Afrika’daki bir doğal koruma alanında kaçak gergedan avlayan en az iki kişinin aslanlar tarafından öldürülüp yendiği açıklandı.

Asya’dan gergedan boynuzuna talebin artması nedeniyle son yıllarda gergedanların kaçak avlanmasında çarpıcı bir artış söz konusu. Çin, Vietnam ve bazı diğer Asya ülkelerinde, gergedan boynuzunun cinsel gücü artırdığına inanılıyor.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, korucular iki ya da büyük olasılıkla üç avcıdan geriye kalanları ülkenin güneydoğusundaki Sibuya doğal koruma alanında buldu.

Kalıntıların yanında genelde gergedan avcılarının taşıdığı susturuculu bir av tüfeği, uzun bir balta ve dikenli tel makası gibi malzemeler bulunduğu kaydedildi.

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Koruma alanının sahibi Nick Fox AFP’ye konuştu: “Bir aslan sürüsünün bölgesine girmişler. Büyük bir sürü, dolayısıyla çok fazla zamanları olmamış. Kaç kişi olduklarından emin değiliz. Geriye pek bir şey kalmamış.”

Fox, kalıntılara ulaşmak için birkaç aslanı uyuşturucu atan tüfekle vurmak zorunda kaldıklarını da anlattı.

Koruma alanının yer aldığı Doğu Cape bölgesinde sadece bu yıl altı gergedan kaçak avcılar tarafından öldürüldü. Güney Afrika’da ise son 10 yılda yedi binden fazla gergedan kaçak avcıların kurbanı oldu.