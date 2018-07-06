Doğa videoları çeken üç ‘YouTuber’ şelaleden düşerek öldü

YouTube’da seyahat ve doğa videoları çeken üç kişi Kanada’da şelaleden düşerek hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, High on Life adlı kanal için çalışan Ryker Gamble, Alexey Lyakh ve Megan Scraper’ın, Shannon Şelaleleri’nin gölünde yüzerken sürüklenerek 30 metre aşağıdaki gölete düştüğü belirtildi.

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High on Life kanalının Instagram’da 1 milyon 100 bin, YouTube’da ise 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Scraper’ın akıntıya kapılarak sürüklendiği, arkadaşlarının da onu kurtarmaya çalışırken şelalenin akıntısına kapılarak düştüğü belirtildi.

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Yüksekliği 335 metreyi bulan Shannon Şelaleleri bölgenin en yüksek şelaleleri. Polis şelalelerin göletlerinde taşların çok kaygan olduğunu belirterek halka şelalelerden uzak durmaları uyarısı yaptı.

High on Life kanalından hayatını kaybeden arkadaşları için şu video yayınlandı: