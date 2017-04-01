Doğa tahribatının etkisi: Rize’de aç kalan ayılar köylerde mezarlara saldırıyor

Karadeniz’deki projelerin yarattığı doğa tahribatı nedeniyle doğal yaşam alanlarını kaybedip aç kalan ayılar, köylere gelerek mezarları açıyor.

Yaylaları birbirine bağlayan ‘Yeşil Yol’ ve hidro elektrik santralleri (HES) gibi projelerle Karadeniz’de yaratılan doğa tahribatı, hayvanların da dengesini bozdu.

Hürriyet’ten Cansu Şimşek’in haberine göre Rize’nin İkizdere ilçesinde ayıların mezarlara saldırdığı, Güneyce köyünde bir insan kafası bulunmasıyla fark edildi. Köylüler her ne kadar kafayı taş zannetse de gerçek kısa bir araştırmanın ardından ortaya çıktı.

Ayıların mezarlara saldırdığının anlaşılması sonrası, Güneyce ve Şimşirli köylerinde herkes kendi evinin bahçesindeki mezarları uzun namlulu silahlarla korumaya başladı.

Güneyce Muhtarı İsmail Hakkı Taşdelen, doğma-büyüme köyden olduğunu, bu tür bir olayı şimdiye kadar Güneyce ve komşu köylerde duymadığını söyledi.

Köyde 50 yıldır yaşayan Halim Çankaya, ayılara zarar vermek istemediklerini, cezasının da 15-18 bin lira olduğunu kaydetti.

Ayılarla içiçe yaşayan köylüler, doğra tahribatını ayı saldırılarına neden olarak gösterdi.

Kış uykusundan uyanan ayıların, HES’ler ve doğadaki kirlenme nedeniyle yiyecek bulamadığını aktaran köylüler, ayıların açlıktan mezarlara saldırdığını ifade etti.

Mezara beton dökmüşler

Köylüler mezarlarını korumak için farklı yollar da deniyor.

Kimi ateş yakıp nöbet tutarken, kimi mezarın etrafını dikenli telle çevirdi. Altı ay önce ölen bir kadının mezarı, çocukları tarafından beton dökülerek kapıyla kapatıldı.

Ayılar genelde kimsenin yaşamadığı evlerideki mezarlara saldırıyor. Fahri Algül adlı köylü, tüfeğiyle kimsesiz mezarlarda nöbete başladı. Köylüler rahat uyuyamıyor.

Yerel gazeteci İsmet Kösoğlu, tanık olduğu bir olayı şöyle anlattı: “Şimşirli’deki saldırı sonrası ayıların mezarından çıkardığı maktulün bedeni, ailesi tarafından başka bir yere taşındı. Fakat rahmetli imamın yakınlarda kimi kimsesi kalmamıştı. Olayın ertesi sabahında rahmetlinin naaşının 150-200 metre sürüklenmiş olduğunu gördük. Gerçekten de korkunç bir görüntüydü.”