Doğa Koleji’nin sahiplerine 240 milyon liralık icra takibi

ALİ ÇİÇEK

Türkiye genelindeki 123 kampüsüyle en büyük özel eğitim kurumlarının başında gelen Doğa Koleji’nin sahipleri hakkında icra takibi başlatıldı. Üç ayrı icra takibinin tutarı 240 milyon lira seviyesinde. İcra takiplerini Hollanda menşeli iki şirketin yaptığı anlaşıldı. Hollandalı şirketler adına yapılan açıklamada Doğa Koleji’ne yapılan yatırımın karşılığının tahsil edilemediği öne sürüldü.

Girişim sermayesi şirketi Turkven, Doğa Koleji’ni üç yıl önce Metal Yapı Konut AŞ’nin sahibi Ömer Saçaklıoğlu’na sattı. Ancak satıştan bir süre sonra taraflar arasında sorun çıktı.

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Ömer Saçaklıoğlu

Taraflar arasındaki ‘ödeme’ sıkıntısı adliyeye yansıdı. Diken’in ulaştığı belgelere göre Hollandalı iki şirket adına Metal Yapı Konut AŞ ve şirketin sahibi Ömer Saçaklıoğlu’na yönelik icra takibi başlatıldı.

Üç ayrı takibin tutarı 240 milyon lira

International Education Systems B.V. ve IES II BV’nin Metal İstanbul 11. İcra Müdürlüğü üzerinden yaptığı takiplerden biri 118 milyon 804 bin TL, diğeri ise 32 milyon 400 bin TL.

Bir diğer takibin tutarı ise 13 milyon 884 bin dolar.

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Metal Yapı ve sahibi Saçaklıoğlu’nun yanısıra, çok sayıda firmaya da haciz ihbarnamesi gönderildi.

Doğa Koleji’nin 320 milyon dolara satın alan Ömer Saçaklıoğlu’nun, ödemenin bir kısmı için çek verdiği gündeme gelmişti.

Öte yandan Diken’in haberine ilişkin Hollandalı şirketlerin Türkiye’deki avukatlık ofisi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı: “Müvekillerimiz International Education Systems B.V. ve IES II BV’nin Metal Yapı Konut A.Ş.’den tarafımıza verilen talimat gereği; borcun ödenmesinden sorumlu olan kişiler hakkında icra takipleri başlatılmıştır. Söz konusu icra takibine konu alacak, müvekkillerimizin Doğa Koleji’ne gerçekleştirdikleri yatırımdan kaynaklanmaktadır. Müvekkillerimizin bu alacağı vadesinde ödenmemiş olup icra tahsili aşamasına gelmemek için tarafımızca azami gayret gösterilmiş ve 14 defa vade uzatımı yapılmıştır. Ancak, gelinen noktada borçlu şirket tarafından hiçbir ödeme yapılmaması ve gerekli adımların atılmaması nedeniyle hukuki zorunluluk gereği icra takibine geçilmiştir.”

Yazılı açıklamada, söz konusu alacağın Hollandalı şirketlere ait olduğu belirtilerek “Turkven’e ait değildir” dendi.

123 kampüsü var

2002’de kurulan Doğa Koleji Türkiye genelindeki 123 kampüsü ve on binlerce öğrencisiyle eğitim sektörünün önde gelen kurumlarından biri.

