Doğa Koleji’nin sahiplerine 150 milyon liralık icra takibi

ALİ ÇİÇEK

Türkiye genelindeki 123 kampüsüyle en büyük özel eğitim kurumlarının başında gelen Doğa Koleji’nin sahipleri hakkında icra takibi başlatıldı. İcra takibini, Doğa Koleji’nin eski sahibi yatırım fonu yaptı. İki ayrı icra takibinin tutarı 150 milyon lirayı aşıyor. Takibe konu alacak Doğa Koleji’nin satışı için verilen ancak ödenmeyen çekler.

Girişim sermayesi şirketi Turkven, Doğa Koleji’ni üç yıl önce Metal Yapı Konut AŞ’nin sahibi Ömer Saçaklıoğlu’na sattı. Ancak satıştan bir süre sonra taraflar arasında sorun çıktı.

Reklam

Ömer Saçaklıoğlu

Taraflar arasındaki ‘ödeme’ sıkıntısı adliyeye yansıdı. Diken’in ulaştığı belgelere göre Turkven adına Metal Yapı Konut AŞ ve şirketin sahibi Ömer Saçaklıoğlu’na yönelik icra takibi başlatıldı.

İki takibin tutarı 150 milyon lira

İstanbul 11. İcra Müdürlüğü’nden yapılan takiplerden biri 118 milyon 804 bin TL, diğeri ise 32 milyon 340. İcra takiplerine konu alacak ödenmeyen çekler Metal Yapı ve sahibi Saçaklıoğlu’nun yanısıra, çok sayıda firmaya da haciz ihbarnamesi gönderildi.

Doğa Koleji’nin 320 milyon dolara satın alan Ömer Saçaklıoğlu’nun, ödemenin bir kısmı için çek verdiği gündeme gelmişti.

Reklam

123 kampüsü var

2002’de kurulan Doğa Koleji Türkiye genelindeki 123 kampüsü ve on binlerce öğrencisiyle eğitim sektörünün önde gelen kurumlarından biri.

