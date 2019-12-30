Aylardır maaş alamayan öğretmenlerin ve velilerin eylemleri nedeniyle zor günler geçiren Doğa Koleji, İTÜ Vakfı’nın oldu. 18 Aralık’ta başlayan İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasında yapılan devir görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okulun öğretmenlere maaş ödeyememesi sonrasında gelen şikayetler ve ihbarlar üzerine 4 Aralık’ta Doğa Koleji’ne soruşturma başlatmıştı. Okul da 9 Aralık’ta ‘kurumun devri gerçekleştiğinde geciken ödemelerin yapılacağı’nı duyurmuştu.

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İTÜ Vakfı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Doğa Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ailesi bünyesinde yer alacak. Türkiye’de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan İTÜ, Doğa Koleji’ni bünyesine alma kararı vermiştir.

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yönettiği süreç, Doğa Koleji’nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji’nin tamamen İTÜ’ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır.

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Son derece nitelikli öğrenciler yetiştirmiş ve modern eğitim altyapısına sahip Doğa Koleji’ni eğitim alanında bir yatırım fırsatı olarak değerlendiren kurumumuz, kolej bünyesindeki öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunlarına çözüm sunmuş olmaktan da büyük mutluluk duymaktadır.

Doğa Koleji, İTÜ ailesinin gücü ve deneyimiyle geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetişmesinde her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenecektir.

Sürecin başından beri desteklerini esirgemeyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a şükranlarımızı sunarız.

Şimdi çocuklarımızın geleceklerini düşünme ve öğretmenlerimizle birlikte kaybettikleri zamanı telafi etme vaktidir. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası‘nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Doğa Koleji’nin üniversitemiz bünyesine katılımının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”