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Yaramazlara biraz batar!

Doğa Koleji: Devir işlemlerinin son aşamasına gelindi

Maaşları bir süredir ödenmeyen öğretmenlerin dersleri boykot ettiği Doğa Koleji’nin yönetim kurulu başkanı Vedat Saçaklıoğlu, “Devir işlemleriyle ilgili yürütülen görüşmelerde bugün itibarıyla son aşamaya gelinmiştir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, şikayetler ve ihbarlar sonucunda 4 Aralık’ta Doğa Koleji’ne soruşturma başlatmıştı. Okul da 9 Aralık’ta ‘kurumun devri gerçekleştiğinde geciken ödemelerin yapılacağı’nı duyurmuştu.

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Saçaklıoğlu, okulun devir işlemlerine ilişkin şöyle konuştu: “Doğa Koleji’nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibariyle son aşamaya gelinmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa Ailesine hayırlı olmasını diliyorum.”

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