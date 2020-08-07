‘Doğa kendine geldi’: Nüdist adamın laptop’ını ‘çalan’ yaban domuzuyla imtihanı

Almanya’da bir nüdist parkta güneşin tadını çıkardığı sırada yanına yaklaşan yaban domuzu, içinde laptop’ının bulunduğu çantasını alıp kaçtı.

Fotoğraf: Facebook

Çıplak adamın yaban domuzunun peşinden koştuğu anların fotoğrafları viral oldu.

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Almanya’da yaz mevsiminde insanların parklarda ya da doğada giysilerini çıkararak güneşli bir gün deneyimi yaşaması normal kabul ediliyor. ‘Freikörperkultur‘ (vücudunu özgür bırak) adı verilen bu kültür toplum hayatında doğaya dönüşü temsil ediyor.

Başkent Berlin’deki popüler güneşlenme noktalarında Teufelssee’de yaşanan olayda çantasını alan yaban domuzu ve iki yavrusunun peşinden koşan çıplak adamın bu eğlenceli anları orada bulunan oyuncu Adele Landauer tarafından görüntülendi.

Salgın nedeniyle insanların eve kapanmasıyla doğal dengenin yeniden sağlandığı iddiasına gönderme yapan Landauer fotoğrafları “Doğa geri döndü” notuyla Facebook sayfasından paylaştı. ‘Mağdur‘ nüdistin bu fotoğrafları görünce çok güldüğünü ve paylaşmasına izin verdiğini de belirtti.