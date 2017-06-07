‘Doğa katliamı’nda sıra Enez’de: Arap turizmciler yat limanı için düğmeye bastı

Edirne Valisi Günay Özdemir, Arap Turizm Örgütü’nün (ATÖ), Saros Körfezi kıyısındaki Enez’e yat limanı kurmak için çalışmalara başladığını duyurdu: “Enez’de yapılan balıkçı barınaklarımız, yat limanı olarak hizmet verebilecek altyapıya sahip.”

Arap ülkelerinin ortak turizm örgütü ATÖ’ya bağlı bir heyet, 10 Mayıs günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun tavsiyesi üzerine turizm alanında çalışmalar yapmak üzere Edirne’ye geldi.

Heyet, Enez’de de incelemelerde bulundu.

‘Arap aleminin yatırımları büyük bir hacim aldı’

Dünyanın en temiz körfezlerinden Saros kıyısında ve Yunanistan’ın havalimanı bulunan Dedeğaç kentine denizden yaklaşık 10 mil uzaklıkta bulunan Enez Limanı’nı inceleyen Araplar, yat limanı yapmak için harekete geçti.

ATÖ Başkanı Dr. Banadar Bin Fahad Al Fuhaid, Edirne ziyaretinde yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye’ye 3.5 milyon Arap turist geldiğini, Arap ülkelerini ise 2 milyon Türk turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Al Fuhaid şöyle devam etti: “Türk ve Arap yatırımcıları arasında karşılıklı olarak yatırımların çoğaldığını görmekteyiz. Arap aleminin şu anda Türkiye’deki yatırımlarının büyük bir hacim aldığını görüyoruz.”

‘Olumlu sonuçlar vereceğine inanıyoruz’

Heyetin Keşan ve Enez bölgesinde tüm sahilleri dolaştığını aktaran vali Özdemir şunları anlattı: “Raporları henüz elimize gelmedi, ama onların bölgeden çok memnun kaldıklarını biliyoruz. O bölgeyi tercih edeceklerini biliyoruz . Çünkü bizim orada şu an Enez’de yapılan balıkçı barınaklarımız, yat limanı olarak hizmet verebilecek altyapıya sahip. Şu anda biz burasını özellikle Arap dünyasındaki turistlere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Arap Turizm Örgütü burada çalışma yapıyor. Bunun da olumlu sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Arapların orada ortamı bozmadan bölge halkıyla beraber yaşamasını sağlayacağız.”

‘Balıkçılık biter, istemiyorum’

Enezli balıkçı Celil Toker ise yat limanı yapmasının ardından bölge halkının mağdur olacağını düşündüğünü söyledi.

Toker şöyle devam etti: “Onlar buraya geldikten sonra burası yat limanı olursa burada balıkçılık biter. Ben istemiyorum.”