‘Doğa katliamı’nda sıra denizde: Kilyos sahiline inşaat atıkları saçıldı

İstanbul’un Kilyos sahiline inşaat atıkları saçıldı.

Denize de girilen sahilde, kapı, boru, çuval ve poşet gibi birçok atık bulunurken, kumsal ve kıyı ileri düzeyde kirlenmiş durumda.

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) atıkların 4 Mart günü döküldüğünün tespit edildiğini ve 5 Mart günü temizlik çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

‘300 poşet atık toplandı’

Temizlik çalışmalarının 85 kişilik bir ekiple yürütüldüğünü duyuran belediye açıklamasına şöyle devam edildi: “Toplam 5 kilometrelik alanda temizlik çalışması yapılıyor. İBB’ye bağlı deniz denetim teknesiyle deniz yüzeyinde başka atık var olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar 300 poşet atık toplandı. Atıklar strafor, tahta ve poşetten oluşuyor. Atıkların nereden ve kimler tarafından atıldığı araştırılıyor.”

‘İnşaat firmasının boşalttığını duyduk’

Boğaziçi Üniversitesi’nin Kilyos’taki Sarıtepe Kampusü’nün de bulunduğu sahilde spor yapan öğrenci Eyüp Şamil Çetinkaya, bir inşaat firmasının kaçak yollarla denize boşaltım yaptığı yönünde duyumlar aldıklarını söyledi.

Bir diğer öğrenci Ayşenur Sevinç ise atıkların gemilerden geldiğini düşündüğünü belirterek, “En fazla bir haftadır böyle. Daha önce bu kadar olmuyordu. Bireysel olarak biz kendi çöplerimizi topluyoruz” dedi.