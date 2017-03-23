‘Doğa katliamı’nda sıra Aydos Ormanı’nda: Yapılaşma için imar planı değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘kent ve kentlinin kullanımına açmak’ üzere İstanbul’un Kartal ile Sultanbeyli ilçeleri arasında uzanan Aydos Ormanı’nın bulunduğu bölgenin büyük ölçekli imar planlarını değiştirdi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre böylece Aydos Kalesi ve çevresinde lokanta, büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, gezi yolu ve açık otopark gibi günübirlik tesisler açılabilecek.

İmar planı değiştirilen ve mesire alanı yapılmak istenen bölge 1. derece doğal SİT alanı ve 1. derece arkeolojik doğal SİT alanı.

İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu plana olumsuz görüş bildirirken bakanlık tarafından değişikliğin gerekçesi raporda şöyle açıklandı: “Kalenin restorasyonunun tamamlanmasının akabinde çevre düzenlemesi düşünülen bu alanın, orman arazisi olması nedeniyle, kent ve kentlinin kullanımına sunulamamaktadır. Doğayı ve yeşili seven, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği yeni tarihi bir alan olacaktır.”

19 Nisan’a kadar itiraz edilebilecek

Komisyonun bakanlığa sunduğu yazıda ise ‘1’nci derece doğal SİT alanlarında mesire alanlarında öngörülen yapılar ve uygulamaların yapılmasının mümkün olmadığına’ dikkat çekildi.

Komisyonun görüşünü dikkate almayan bakanlığın imar planına 19 Nisan’a kadar itiraz edilebilecek.