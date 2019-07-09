Kleopatra Koyu’nun kiralanmasına ‘dur’ denildi ama villalar ‘kondu’ bile

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova turizm bölgesindeki Kleopatra Koyu’nun yıllık 505 bin lira kira bedeliyle üç firmanın ortaklığındaki şirkete 29 yıllığına kiraya verildiği ihale, Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kleopatra Koyu. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Tekirova bölgesindeki Kleopatra Koyu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce 30 Mayıs’ta yapılan ihaleyle üç firmanın oluşturduğu ortaklığa, 29 yıllığına kiralandı. Antalya Barosu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Tekirova sakinleri, ihalenin iptali için Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesinde; Kleopatra Koyu’nu yapılaşmaya açan, 6 Nisan 2018 onay tarihli Tekirova Tabiat Parkı Gelişim Planı’nın, öncelikle yürütmesinin durdurulması, yargılama sonunda da iptal edilmesi talep edildi. Dilekçede, planı hazırlayan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yapılaşmayı onaylama yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Nisan’da yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme heyeti, yapılaşmanın bitki örtüsüne, orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği yönündeki bilirkişi raporunun ardından ihalenin iptaline hükmetti.

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‘Bungalov adı altında villalar yapıldı’

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden yapılan açıklamada, Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi’nde görülen davada, dava sürecinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmediği için yatırımcıların hızla yapılaşma yoluna gittiği, kamu yararına aykırı olarak ‘bungalov’ adı altında 100- 300 metrekarelik villalar yapılarak, belirli kesimin kullanımına açıldığı ve halka kapatıldığı belirtildi. Planlar iptal edilmesine rağmen yargı kararının uygulanmadığı, her iki alanın halen halkın kullanımına açılmadığı belirtilen açıklamada, “Mahkemenin yürütmenin durdurulması kararı ile dava konusu alanda yapılaşmanın önüne geçilmiştir” denildi.

‘Kazanan halkımız oldu’

Açıklamada, bilirkişi raporunda da yapılaşmanın bitki örtüsüne, orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği dolayısıyla planlama esasları ile kamu yararına uyarlık sonucuna varılmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Mahkeme tarafından ‘Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, esasta oy birliğiyle karar verildi’ denilerek, Tabiat Parkı statüsündeki ender bir doğa parçası olan alana, rant uğruna üst ölçekli plan kararları ile turizm amaçlı yapılaşma kararı getiren, alt ölçekli yapılaşmaya yönelik plan kararları ile yapılaşma koşullarını belirleyen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılmadan, üstelik halkın bilgilenme ve hak arama özgürlüklerinin önü kapatılmak amacıyla uzun devreli Gelişme Planları askıya çıkarılmadan, yangından mal kaçırırcasına onaylanarak, nedeni anlaşılamaz bir acelecilikle ihale edilen dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Mahkemenin hem yürütmenin durdurulması hem de iptal kararları ile Tabiat Parkı olan Tekirova Mehmet Ali Bükü (Kleopatra Koyu), halkımızın kullanımında kalmıştır. Kazanan halkımız olmuştur.”