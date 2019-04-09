AİHM yargıçlığına doçent Saadet Yüksel seçildi

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlığına Doç. Dr. Saadet Yüksel seçildi.

Temsili (Fotoğraf: Reuters)

AİHM yargıçlığı için adayların İngilizce ve Fransızca’yı çok iyi bilmesi, ‘yüksek ahlaki kriterlere sahip olması’, hukuk fakültesi mezunu veya hukuk bilgisinin yeterince verildiği siyasal bilgiler, iktisadi idari ilimler fakültelerinden birini bitirmiş olması isteniyor. Akademisyen, yargıç ve avukatlıktan gelen adaylar da seçilebiliyor. Komite, üye ülkelerin gösterdiği aday listesindeki üç kişiden birinin dahi adaylık kriterlerini taşımaması durumunda listeyi reddediyor.

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Türkiye’nin iki yıl önce görev süresi dolan AİHM yargıcı Işıl Karakaş’ın yerine seçilecek yargıç için sunduğu aday listeleri üç kez ‘her üç adayın da AİHM yargıcı seçilme kriterleri konusunda birbirine yakın yeterlilikte olması koşulunun sağlanmadığı’gerekçesiyle reddedilmişti.

Türkiye’nin gönderdiği dördüncü listede Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar, ODTÜ Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Polat ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Saadet Yüksel’in isimleri yer aldı.

AİHM Yargıç Seçimi Alt Komitesi’nin daha önce aday olma kriterlerini sağladığına karar verdiği Prof. Kibar ve Prof. Polat daha önceki listede de yer alırken, alt komitenin geçen yıl yeterli bulmadığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Kuran’ın yerine Doç. Dr. Yüksel listeye eklenmişti.

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Doç. Dr. Yüksel, aynı zamanda AKP eski milletvekili Cüneyt Yüksel’in de kardeşi.