DNA raporu dosyada: Süleymanoğlu’nun kızı Sekai Mori yasal mirasçı oldu

2017’de yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için mahkemeye başvuran Japon vatandaşı Sekai Mori’nin DNA eşleşmesine göre yüzde 99,99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğu belirlendi. Bu raporla birlikte, Süleymanoğlu’ndan kalan miras dört çocuğu arasında paylaşılacak.

Naim Süleymanoğlu’nun 18 Kasım’daki vefatı sonra Sekai Mori, babalık dava açmıştı. Mori’nin söz konusu davayı açmasına, Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve E. Süleymanoğlu tepki göstermişti. Mahkeme, Mori’nin iddiasına ilişkin Süleymanoğlu’nun mezarının açılıp doku örnekleri alınmasına karar vermişti.

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Süleymanoğlu’nun mezarı geçen 4 Temmuz’da açıldı. Süleymanoğlu’ndan alınan örneklerin yanı sıra Sekai Mori ve annesi Kiyoki Mori’den DNA testi için gerekli örnekler alındı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre raporda, “Elde edilen sonuçlar itibariyle, kemik ve dış örnekleri çalışılan Naim Süleymanoğlu’nun, Zekai Mori için babalık indeksi 2.897.638.709.655,74 olarak hesaplandı. Kemik ve diş örnekleri çalışılan Naim Süleymanoğlu’nun, yüzde 99,99 ihtimalle Zekai Mori’nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi” dendi.

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Raporun dava dosyasına girmesiyle birlikte, Sekai Mori de yasal mirasçı konumuna geldi. Böylece, Süleymanoğlu’ndan geriye kalan dört çocuk mirası paylaşacak.

Süleymanoğlu’ndan geriye değeri 2 milyon doları bulan beş gayrimenkulün kaldığı belirtiliyor. Süleymanoğlu’nun vefatından dört ay kadar önce banka yoluyla kardeşine gönderdiği 2 milyon liranın da mirasa dahil edilebileceği ifade ediliyor.