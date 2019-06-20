DJ uzayda; parti Dünya’da

Avrupa Uzay Ajansı’nın astronotlarından Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (USİ) DJ’lik yapacak.

Alman DJ Le Shuuk (sağda), Avrupa Uzay Ajansı’nda, Colombus kapsülünde Parmitano’nun ‘büyük gün’e hazırlanmasına yardım etti. Fotoğraf: BigCityBeats

‘BigCityBeats’ adlı radyo programıyla ortaklaşa düzenlenecek etkinliğin ‘bir ilk’ olduğu ve uydu aracılılığıyla 3 bini aşkın kişiye canlı yayın yapılacağı açıklandı.

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BigCityBeats, İtalyan astronot Parmitano’nun ağustosta sergileyeceği performansın ‘şenlendireceği’ partinin benzersiz olacağını ve katılanların unutmayacakları bir gece yaşayacaklarını açıkladı.

Lüks bir cruise gemisinde düzenlenecek partiye uzaydan renk katacak olan Parmitano ise çok heyecanlı olduğunu belirtti.