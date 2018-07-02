Dizüstü bilgisayarınıza içecek dökülürse ne yapmalısınız?

Evde veya kafede otururken dizüstü bilgisayarınıza içeceğiniz döktünüz. Bu hemen yenisini almanız gerektiği anlamına mı geliyor? Ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız, hayır.
- Hemen bilgisayarı kapatın: Şarj kablosunu çıkarın. Beş ila yedi saniye boyunca güç taşını basılı tutun. Duman veya ısı fark ederseniz cihaza dokunmayın.
- Ters çevirin: Kapandıktan sonra görülebilen sıvıyı silin. Klavye veya havalandırma etrafını silmeyi unutmayın. Bilgisayarın kapağını mümkün olduğu kadar açın ve ters çevirin. Altına havlu gibi emici bir bez koyun. 24 saat o şekilde kalsın.
- Tamire götürün: Bilgisayarı şarja taktığınızda, büyük olasılıkla tekrar çalışıyor olacaktır fakat her ihtimale karşı tamircinin onayını alın. (Kaynak: New York Times)