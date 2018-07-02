Dizüstü bilgisayarınıza içecek dökülürse ne yapmalısınız?

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı telefonla arayarak tehdit etmesini bir yazı kaleme alarak tepki gösterdi.

Kerestecioğlu “Şimdi siz ‘delikanlı’ biz ‘eksik etek’ öyle mi! Kime söylüyor biliyor musunuz; eşini faili meçhul bir cinayette yitirmiş, hem de ikinci çocuğunu kucağına aldığı gün bunu yaşamış, yıllarca kendisi de bir siyasetçi olsa da, o kimlikle değil, kayıp yakını olarak Cumartesi Anneleriyle oturmuş bir kadına söylüyor!” diye yazdı.