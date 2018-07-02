Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dizüstü bilgisayarınıza içecek dökülürse ne yapmalısınız?

 

Evde veya kafede otururken dizüstü bilgisayarınıza içeceğiniz döktünüz. Bu hemen yenisini almanız gerektiği anlamına mı geliyor? Ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız, hayır.

Fotoğraf: Reuters

  • Hemen bilgisayarı kapatın: Şarj kablosunu çıkarın. Beş ila yedi saniye boyunca güç taşını basılı tutun. Duman veya ısı fark ederseniz cihaza dokunmayın.
  • Ters çevirin: Kapandıktan sonra görülebilen sıvıyı silin. Klavye veya havalandırma etrafını silmeyi unutmayın. Bilgisayarın kapağını mümkün olduğu kadar açın ve ters çevirin. Altına havlu gibi emici bir bez koyun. 24 saat o şekilde kalsın.
  • Tamire götürün: Bilgisayarı şarja taktığınızda, büyük olasılıkla tekrar çalışıyor olacaktır fakat her ihtimale karşı tamircinin onayını alın. (Kaynak: New York Times)

SON HABERLER

HDP’li Kerestecioğlu, Buldan’ı tehdit eden Soylu’ya seslendi: Siz delikanlısınız öyle mi?

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı telefonla arayarak tehdit etmesini bir yazı kaleme alarak tepki gösterdi. 

Kerestecioğlu “Şimdi siz ‘delikanlı’ biz ‘eksik etek’ öyle mi! Kime söylüyor biliyor musunuz; eşini faili meçhul bir cinayette yitirmiş, hem de ikinci çocuğunu kucağına aldığı gün bunu yaşamış, yıllarca kendisi de bir siyasetçi olsa da, o kimlikle değil, kayıp yakını olarak Cumartesi Anneleriyle oturmuş bir kadına söylüyor!” diye yazdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...