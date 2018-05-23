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Yaramazlara biraz batar!

Dizel araç yasağı Hamburg’da başlıyor: 150 binden fazla araç etkilenecek

Hamburg’daki iki önemli güzergâh ay sonunda eski dizel motorlu araçlara kapatılıyor. Yasak mayıs ayı sonunda yürürlüğe girecek.

Fotoğraf: Reuters

Hamburg eski model dizel motorlu araçlara kent içindeki bazı yolları kapatan Almanya’nın ilk büyük şehri olacak.

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DW Türkçe’nin haberine göre, 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek olan yasak, Avrupa emisyon normlarına uymayan özel ve iş araçları için geçerli olacak.

Kapatılan güzergâhlardan biri 580, diğeri ise 1700 metre uzunluğunda. Yasaklı araçları uyarmak ve kullanabilecekleri varyantları göstermek için söz konusu caddelere 100’ün üzerinde levha asıldı.

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On binlerce araç etkilenecek

Almanya’daki federal idare mahkemesi şubat ayında Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri için açılan davalarda hava kirliliğinin önlenmesinde son çare olarak yüksek emisyonlu araçların trafikten men edilebileceğine hükmetmişti.

Kayıtlara göre Hamburg’da ruhsat alan 264 bin 406 dizel motorlu araçtan 96 bin 356’sı ‘Euro 6′ olarak adlandırılan en yüksek Avrupa emisyon standardına uyuyor. Daha düşük normlardaki otomobil ve kamyonlar adı geçen iki güzergâhı kullanamayacak.

Hamburg’a kayıtlı 168 bin otomobil ile dışardan Hamburg’a gelen ve emisyon standardı düşük olan her türlü dizel motorlu araç yasaklı yollara giremeyecek.

Taksilerle, cankurtaranlar, kargo araçları ve çöp kamyonları uygulama kapsamına alınmadı.

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