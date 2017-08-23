Diyojen’e Erbakan Vakfı’nın gölgesi düştü: Yunan felsefesini yapıştırmalarına karşıyız

‘Erbakan Vakfı’, Sinop’taki antik çağ düşünürü Diyojen’in heykelinin kaldırılması için eylem yaptı.

İHA’nın haberine göre, Erbakan Vakfı Sinop İl Temsilcisi İsmail Teziç, şehrin girişinde bulunan Yunan düşünürün heykelinin önünde basın açıklaması yaptı: “Biz sanata ve heykellere karşı değiliz. Heykelin arkasına sığınarak Yunan felsefesini, Yunan ideolojisini Sinop’a yapıştırmalarına karşıyız. Diyojen heykelinin Sinop’un girişinden alınmasını ve Balatlar yapısına götürülmesini istiyoruz. Bunun olması için çabalayacağız. Gerekirse imza kampanyası, gerekirse devamlı burada basın toplantısı yaparak sonuna kadar mücadelesini vereceğiz.”

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Sinop doğumlu olarak bilinen, MÖ 412-MÖ 323 arasında yaşadığı tahmin edilen Diyojen’in, bir dileği olup olmadığını soran Makedon Kralı Büyük İskender’e, “Gölge etme başka ihsan istemem” dediği rivayet edilir.