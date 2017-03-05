Diyarbakır’ın 18 köyünde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde ikinci bir duyuruya kadar 18 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağının gerekçesi olarak PKK’ya yönelik operasyon gösterildi.

Bu kapsamda Örtülü köyü, Tuzlaköy köyü, Hedik köyü, Kıralan köyü, Yamaçlı köyü, Dernek köyü, Saydamlı köyü, Bayırlı köyü, Yalımlı köyü, Akçabudak köyü, Kılıçlı köyü, Ulucak köyü, Yorulmaz köyü, Baharlar köyü, Yaprakköy köyü, Yünlüce köyü, Güldiken köyü ve Üçdamlar köyünde bugün 07.00’den ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.