Diyarbakır’ın 10 köyünde operasyon gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice, Silvan ve Kulp ilçelerindeki 10 köyde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği’nde yapılan açıklamada, Dolaplıdere, Dağcılar, Mutluca, Çaldere, Kıyıköy, Dallıca, Türeli, Kutlu, Demirli ve Taşköprü köylerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına gerekçe olarak PKK’ya yönelik operasyonlar gösterildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Silvan İlçesi’ne bağlı olan; Dolaplıdere Köyü, Dağcılar Köyü, Mutluca Köyü, Çaldere Köyü, Lice İlçesi’ne bağlı olan; Kıyıköy Köyü, Dallıca Köyü, Türeli Köyü, Kutlu Köyü, Kulp İlçesi’ne bağlı olan; Demirli Köyü, Taşköprü Köyü, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 24 Şubat 2017 günü saat 16.30’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.”