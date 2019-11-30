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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’daki sebze-meyve halinde kimyasal madde patladı: Bir ölü, iki yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan sebze ve meyve hali içerisindeki bir iş yerinde, narenciyelerin sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklanan patlamada Hacı Abdullah Önder (50) yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, gece saatlerinde Bağcılar Mahallesi’nde bulunan meyve ve sebze hali içerisindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri çalışanlarının yeşil narenciye meyvelerinin sarartılmasında kullanılan karpit maddesinin uygulandığı odaya girdiği sırada patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyük çapta hasarın meydana geldiği olayda biri ağır, üç çalışan yaralandı. Yaralı iki kişi ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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Odadaki enkazın altında kalan Hacı Abdullah Önder ise ekiplerin çalışması sonucu ağır yaralı olarak çıkarıldı. Durumu ağır olan Önder, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Önder’in cesedi otopsi için morga konuldu. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği iş yerinde ise büyük çaplı hasar oluşurken, soruşturma devam ediyor.

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