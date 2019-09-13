Diyarbakır’daki saldırıyla ilgili HDP’li ilçe başkanı ve belediye çalışanına gözaltı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yedi kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili HDP İlçe Başkanı A.K. ve HDP’li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.
Kulp ilçesinde tuzaklalanan el yapımı patlayıcı, bir minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanmıştı. Valilik saldırının PKK’lılar tarafından yapıldığını açıklamıştı.
AA’nın haberine göre, saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ‘olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü’ bilgisi üzerine dört kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda dört şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ve HDP’li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.
İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.