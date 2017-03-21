Diyarbakır’daki Nevruz alanına bıçakla girmeye çalışan bir kişi vurularak öldürüldü

Türkiye çapında yapılan Nevruz kutlamalarının en coşkulu geçtiği Diyarbakır’da yurttaşlar ellerinde ‘Hayır’ yazılı flamalarla alanı doldururken bıçakla girmeye çalışan bir kişi öldürüldü.

DHA’nın aktardığına göre çantasını aratmayıp kaçan kişi polis tarafından vurularak ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede öldü.

‘Mutlaka kazanacağız’ sloganıyla düzenleniyor

Dihaber ve Gazete Sujin’in aktardığına göre kayyım atanan Diyarbakır büyükşehir belediyesi, Bağlar ilçesindeki alana giden tüm otobüs seferlerini iptal etti.

Yurttaşlar kentin dört bir yanından özel araçlar, özel otobüsler, kamyon ve traktörlerle alana ulaşırken, yürüyerek gelenlerin sayısı da az değildi.

Kortejler halinde alan gelen kitle, beş arama noktasından saat 09.30’dan itibaren içeriye alındı. Alanda güvenliği 2 bin görevli sağlıyor.

Kutlama bu yıl ‘Mutlaka kazanacağız’ sloganıyla, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) öncülüğünde HDP, Demokratik Bölgeler Partisi ve Tevgera Jinên Azad/Özgür Kadın Hareketi’nin organizasyonuyla düzenlendi.

Nevruz ateşi için alana 20 ton odun getirildi. Alandaki yurttaşlar ellerinde ‘Hayır’ ve Kürtçe ‘Hayır’ anlamına gelen ‘Na’ yazılı flamalar taşıyarak ‘Seni başkan yaptırmayacağız’, ‘Bijî Serok Apo’ ve ‘Selam selam İmralı’ya bin selam’ sloganları attı.

Alandaki kalabalık saatler geçtikçe artarken, halayların çekildiği kutlamada sarı, kırmızı ve yeşil renkler yoğunlukta.

Kutlamada HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekil Osman Baydemir ve görevden alınan eski Mardin büyükşehir belediyesi başkanı Ahmet Türk’ün konuşma yapması bekleniyor.

367 gazeteci akredite oldu

Alanda su ve yemek stantları, seyyar tuvaletler kuruldu.

Kutlamaları takip etmek isteyen yerli ve yabancı 367 gazeteci akredite oldu. İspanya’dan Bask ve Katalonya bölgesinden, İtalya, Norveç, Fransa, İskoçya, İsviçre, Kolombiya ve Almanya’dan aktivistler kente geldi.

Polis, gazetecilerin akreditasyon kartlarının yanısıra kurum kartı ve nüfus cüzdanlarına da bakıyor.