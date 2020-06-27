Diyarbakır’daki bombalı saldırının faili tutuklandı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetmişti

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde dört sene önce düzenlenen bombalı saldırının faili noterde işlem yaparken kimliği tespit edilerek yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: DİHA (Arşiv)

Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında 10 Ağustos 2016’da yaşanan olayda, polis servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş bomba yüklü araç infilak ettirilmişti.

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Patlamada aralarında üç ve sekiz yaşlarında iki çoçuğun da bulunduğu aynı aileden beş kişi hayatını kaybetmiş, dokuz polis de yaralanmıştı.

DHA’nın haberine göre PKK’yla ilişkisi bulunan M.E., Diyarbakır 3’üncü noterde işlem yaparken gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusundan sonra saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.