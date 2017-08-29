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Diyarbakır’da zırhlı araçlara PKK saldırısı: İki sivil hayatını kaybetti

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Diyarbakır-Batman karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK’lılarca patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki sivil hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Karayolunun Çınar ilçesine bağlı Başaklı mahallesi mevkiinde iki askeri aracın geçişi sırasında bugün saat 12.30’da önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

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Patlamada Ankara’dan Siirt’e götürülen zırhlı araçları kullanan, yüklenici firmanın çalışanı iki kişi hayatını kaybetti.

Patlama sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede 3 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Karayolu da trafiğe kapatıldı.

Bir bomba daha

Yapılan incelemede, saldırı noktasıne 5 metre uzaklıkta bir patlayıcı düzeneği daha bulundu. Düzeneğin bulunduğu yere şerit çekilerek sivil ve resmi görevliler uzaklaştırıldı.

Bomba imha ekipleri patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.

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