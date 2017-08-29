Diyarbakır’da zırhlı araçlara PKK saldırısı: İki sivil hayatını kaybetti

Diyarbakır-Batman karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK’lılarca patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki sivil hayatını kaybetti.
Karayolunun Çınar ilçesine bağlı Başaklı mahallesi mevkiinde iki askeri aracın geçişi sırasında bugün saat 12.30’da önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Patlamada Ankara’dan Siirt’e götürülen zırhlı araçları kullanan, yüklenici firmanın çalışanı iki kişi hayatını kaybetti.
Patlama sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede 3 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Karayolu da trafiğe kapatıldı.
Bir bomba daha
Yapılan incelemede, saldırı noktasıne 5 metre uzaklıkta bir patlayıcı düzeneği daha bulundu. Düzeneğin bulunduğu yere şerit çekilerek sivil ve resmi görevliler uzaklaştırıldı.
Bomba imha ekipleri patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.