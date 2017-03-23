Diyarbakır’daki yüzde 35-39 ‘Evet’, Erdoğan’ı memnun etmemiş: Bu iyi mi şimdi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir aydan kısa süre kalan referandumda AKP’nin çalışmalarında bilhassa büyük şehirlere odaklanılmasını ve doğu ile güneydoğu illerindeki oy oranlarının da yükseltilmesini istediği öğrenildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın kulis haberine göre, Erdoğan, AKP’nin referandum çalışmalarına dair bilgilendirmeyi dinledikten sonra “Ağırlığınızı büyük illere verin. Özellikle İstanbul’a” dedi.

Özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu illeri soran Erdoğan’a, bu illerdeki durumun iyi olduğu söylendi. Erdoğan, bunun üzerine “Diyarbakır’daki durum nedir” diye sordu. ‘Evet’ oyunun yüzde 35-39 arasında seyrettiğini duyan Erdoğan, “Bu iyi mi şimdi” yanıtını verip, “İşi sıkı tutalım, rehavete kapılmayalım” uyarısında bulundu.

Bakanlar Kurulu toplantısında AKP’nin referandum çalışmalarının nasıl gittiği konuşulurken, Almanya ve Hollanda’yla olan krizin ‘sahayı nasıl etkilediği’ de konuşuldu.Başbakan Binali Yıldırım, araştırmanın devam ettiğini söylerken, bakanlar da iyi yorumlar aldıklarını söyledi.

Bakanların ve parti yöneticilerinin programlarının da referanduma kısa süre kala yeniden revize edileceği ve belirlenen illerde hemşehri gruplarına göre daha yoğun çalışma yapacakları belirtildi.

Bakanların yurtdışı gezileri ve bakanık programları da iptal edildi. Bakanlar sadece parti tarafından belirlenen çalışmalara katılacaklar.