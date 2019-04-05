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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da yeni seçilen eş belediye başkanlarına soruşturma açıldı

Kesin olmayan sonuçlara göre HDP’den Diyarbakır belediye başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık ile HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ‘terör örgütü propagandası’ soruşturması açıldı.

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan’da HDP il binasında belediye eş başkanları Mızraklı ve Alökmen ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, ‘silahlı terör örgütü ve teröristleri öven sözde örgüt marşının okunması‘, ‘ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulması‘ ve ‘Abdullah Öcalan lehine slogan atılması‘ nedeniyle soruşturma başlattı.

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