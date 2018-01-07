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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da ‘tek tip’i protesto eden tutuklulara disiplin cezası

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Diyarbakır’da tek tip kıyafeti protesto eden bazı tutuklu ve hükümlülere disiplin cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde terör suçlamasıyla kalan tutuklu ve hükümlüler, KHK’yla getirilen tek tip kıyafeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesiyle görüştürülmemesini protesto etti.

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Mahkumlar protesto için görüşe çıkmadı. Cezaevi yönetimi de soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında görüşe çıkmayan tutuklulara iletişim cezası verdi.

İletişim cezası alan tutuklular mektuplaşamıyor ya da telefon hakkını kullanamıyor.

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