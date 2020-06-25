Diyarbakır’da, taziye ziyareti yapılmasının önüne geçmek için ‘ikna ekipleri’ kuruldu

Covid-19 salgını sürecinde vakaların artmasının nedenlerinden olan taziye ziyaretlerinin önüne geçmek için Diyarbakır İl Pandemi Kurulu ‘ikna ekipleri’ kurdu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre taziye ziyaretleri ve taziye çadırı kurma geleneği, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle durdurulmasına rağmen sürünce bu yola başvuruldu.

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‘Taziye ikna ekipleri’, yakınları vefat edenleri başsağlığı dilemeye gelenleri evlerinde kabul etmemeleri konusunda bilgilendiriyor. Dün göreve başlayan, din ve sağlık görevlilerinden oluşan ekip, yakınlarını kaybeden ailelerin tek tek kapısını çaldı; gerekli uyarıları yaptı. Virüsün kalabalık ortamlarda yayıldığını anlattı.

‘Kul hakkına girersiniz’ diyorlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkan Vekili Hikmet Güneş şunları söyledi: “Vefat haberi duyulduğunda arkadaşlarımız taziyesi olan aileyle irtibat kurup evlerinde ziyaret ediyor. Kul hakkına girileceği vurgulanarak, taziye kurulmaması yönünde telkinlerde bulunuluyor. Sağlıkçı arkadaşlarımız da virüsten nasıl korunulacağı konusunda bilgiler veriyor.”

Annesini kaybeden Mehmet Emin Işıkçı ise ekibin başsağlığı dilemek için evlere gelecekleri kabul etmemeleri konusunda kendilerini ikna ettiğini söyledi.

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Sosyal mesafe uyma ve maske takma konusunda da bilgilendirmede bulunan görevlilere teşekkür eden Işıkçı şu ifadeleri kullandı: “Gelenlere taziyelerimizi telefonla kabul ettiğimizi söylüyoruz. Taziyeleri evde kabul etmiyoruz. Bu durum bizim örf ve adetlerimize uymuyor fakat bu hastalığı atlatana kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Yakınları vefat eden herkes de dikkat etmeli.”