Diyarbakır’da sopalı bıçaklı muhtar kavgası: İki kişi yaralı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde aynı mahallede aday olan iki muhtar adayı ve yakınları arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, muhtar adaylarından birinin kardeşi ve oğlu bıçakla yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, öğleden sonra Barış Mahallesi’ndeki Evliya Çelebi İlkokulu’nda meydana geldi.

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Mahallenin mevcut muhtarı ve adayı olan Sait A. ile diğer muhtar adayı Nevzat P. arasında okulda broşür dağıtılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, muhtar adaylarının yakınları da katılınca kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada muhtar adaylarından Sait A.’nın kardeşi Mehmet Ali A. ve oğlu Nevzat A. bıçakla yaralandı.

Polis, okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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Tedaviye alınan yaralılardan Nevzat A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da okula gelerek bir süre inceleme yaptı, görevlilerden bilgi aldı.