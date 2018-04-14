Diyarbakır’da Silvan Mücadele gazetesinin sahibi tutuklandı

Diyarbakır’da gazeteci Ferhat Parlak ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre Silvan ilçesinde 11 Nisan’da gözaltına alınan Parlak ve beş kişi dün adliyeye sevk edildi.

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Savcılık sorgusunun ardından üç kişiye adli kontrol, Silvan Mücadele gazetesinin sahibi Ferhat Parlak dahil iki kişiye tutuklama istendi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği Parlak ve diğer şüpheli Ercan Aşıcı’yı ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutukladı.

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Parlak, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Parlak, gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklandığını belirterek, “Bölgede gazetecilik yapmak suç haline getiriliyor. Ben bu suçu kabul etmiyorum. Her şeye rağmen moralim iyi” dedi