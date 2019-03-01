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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da sekiz köyde PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’da PKK operasyonu gerekçesiyle sekiz köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fotoğraf: DHA

Valiliğin yazılı açıklamasına göre yasak Dicle ilçesine bağlı Boğaz, Kayıköy, Kurşunlu, Yokuşlu, Kırkpınar, Boğazköy, Gelincik ve Baltacı köyleri ve bağlı mezralarda bugünden itibaren başladı.

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Açıklamada yasağın ikinci açıklamaya kadar devam edeceği belirtilirken operasyonun aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu PKK’lıları ve yardım edenleri etkisiz hale getirmek, barınaklarını imha etmek ve malzemeleri ‘ele geçirmek’ amacıyla düzenleneceği ifade edildi.

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