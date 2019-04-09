Diyarbakır’da seçimi kazanan HDP’li adaylar mazbata için kapıya dayandı

Diyarbakır’da büyükşehir belediyesi ve dört ilçeyi kazanan HDP’li adaylar, il seçim kuruluna başvurarak mazbata talep etti.

Fotoğraf: DHA

Büyükşehir belediyesini kazanan Adnan Selçuk Mızraklı ve Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerini kazanan adaylar, bugün kurula giderek dilekçelerini sundu.

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Gazetecilere konuşan Mızraklı, dilekçe veren isimlerin mazbatalarını alıp göreve başlamak istediğini söyledi. HDP’li siyasetçi, seçim sonuçlarını teyit etmekle yükümlü Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), açıklamasını ertelediğine dikkat çekti.

Mızraklı, mazbatalarının verilmeme nedeninin de kamuoyundan saklandığını öne sürerek şunları ifade etti: “Bölgemizde ve özellikle Diyarbakır başta olmak üzere telafisi mümkün olmayan oldukça ezici sonuçlarla seçmen iradesi çıkmış olmasına rağmen sürekli mazbataların verilmesi geciktirilmektedir.”